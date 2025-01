Magyarázkodik az Integritás Hatóság vezetője

Több dolgot is beismert Biró Ferenc a pénteki sajtótájékoztatóján, de leszögezte, hogy nem mond le. Az Integritás Hatóság elnöke azonban személyes támadásnak gondolja az őt ért vádakat, amiket alaptalannak gondol, ezért panasszal élt a meggyanúsítása ellen.

Integritás hatóság Fotó: Havran Zoltán

Az elnök beismerte, hogy családtagja használta hivatali autóját, sőt még azt is elmondta, hogy felesége üközött is vele. Biró Ferenc szavai szerint a hatóság több autót is bérel, ebből hármat a felső vezetőknek, amiből állítása szerint

egyet használ ő, és nincs szó egy különálló, a felesége által használt járműről.

Felesége az ő hivatali autóját szokta használni, bár neki is van egy saját kocsija, azt az ütközős esetkor a gyerekük vezette.

A Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, hogy Biró Ferencet hivatali visszaéléssel és hűtlen kezeléssel gyanúsította meg a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). A KNYF házkutatást is tartott az Integritás Hatóságnál, valamint magánál az elnöknél is, iratokat foglalt le, majd gyanúsítottként hallgatta ki Birót és feleségét.

A gyanúsítás szerint ugyanis az elnök nemcsak magának béreltetett autót, hanem feleségének is, ám ezt Biró most tagadta.

Felmerült még emellett az is, hogy saját házának kerítését is megcsináltatta, valamint egyéb felújításokat is elvégeztetett az Integritás Hatóság pénzén azon az ingatlanon, amelyben lakik.

Ezeket az állításokat részben elismerte, ugyanis a kerítéssel kapcsolatban elmondta az elnök, hogy sok fenyegetést kapott ő is és családja is, ezért a Parlament nemzetbiztonsági bizottságához fordult, és ezek után erősítette meg a kerítését nagyjából száz méter hosszan.

Biró azonban cáfolta a ház egyéb felújításáról szóló információkat, és szerinte nem is villában lakik.

Arra a felvetésre, hogy az elnökhelyetteseitől Biró folyamatosan vonja el a jogköröket, úgy reagált, hogy ő nem csorbítja jogköreiket, a belső szabályzók változnak csupán, amitől hatékonyabb lesz a munka.

Ez a hatáskörök változásával jár, de minden jogszerű

– mondta az elnök.

Az is felmerült már a Brüsszel kérésére felállított testület kapcsán, hogy nagyon sok pénzébe kerül az adófizetőknek. Szakmai berkekben már korábban arról lehetett hallani, hogy például az államigazgatásban dolgozók béréhez képest kiugróan magasak a fizetések, amiket Biró Ferenc kérésének megfelelően állapítottak meg. De az elnök még korábban úgy vélekedett erről, hogy a bűnüldözés drága tevékenység.