"Évek óta kukában talált ételt eszem" – se ételre, se vécépapírra nem költ az extrém fukar nő

Fürdés közben mossa ruháit

A New York-iaktól eltérően mosodára sem költ, hanem zuhanyzás közben mossa a ruháit. Természetesen a hajvágását is otthon, magának oldja meg, talán ez a legkevésbé furcsa a szokásai között, hiszen ezt már máshol is látni.

Még vécépapírra sem költ

Szerinte hihetetlen ostobaság egy olyan dologért költeni, amit aztán egyből kidob az ember, úgyhogy vízzel és szappannal oldja meg az ezzel kapcsolatos higiéniai problémáit.

Kukában talált ételt eszik

Még a főiskola végzése után számolta ki, hogy havonta nagyjából 100 dollárt – 40 ezer forintot – költ ételre, amit szintén hihetetlen pazarlásnak tart, így más megoldáshoz folyamodott. Egy ideje rendszeresen kukákban talált ételeket eszik, amit álruhában, hajléktalanként bányászik ki az üzletek, éttermek előtt található szemetesből, mivel így megszánják és békén hagyják, amit normál ruhában nem tudna megtenni. Menő üzletek előtt álló kukákból szedi össze az ételeit, az ilyen szemetesben általában olyan ételeket talál, amik még teljesen jó minőségűek vagy félkészek. Tiszta ételeket keres általában, amik zárt csomagolásban vannak. Megszagolja, aztán amit jónak talál, elrakja, hazaviszi és megfőzi. Az sem zavarja igazán, ha rászólnak, mivel ha kidobták az ételt, az onnantól köztulajdon, és joga van elvinni.