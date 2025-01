Azt hitte, elrabolják - pontos személyleírást adott

A fiatal nő pontos személyleírást is tudott adni a férfiról.

- Én nagyon megjegyeztem magamnak ezt a férfit! Jól szituált, fehér bőrű, rövid, őszes haja van. Meg volt borotválkozva. Alkalmi felső volt rajta, se nem póló, se nem ing, úgy a kettő közötti. Köpcös. Fogsora volt, ezt azonnal kiszúrtam. Illetve megjegyeztem a rendszámának az elejét. Itthonról felhívtam a rendőrséget. Ők mondták, hogy menjek be, tegyek feljelentést zaklatás miatt, de én végül nem mentem, mert féltem, hogy engem hurcolnak meg. Ezt nagyon megbántam később, mert kiderült, hogy az egyik munkatársamnak is megállt ez az ismeretlen férfi, kiderült, hogy ő annyira megijedt, hogy el is szaladt a helyszínről…. Sajnos megfordult a fejemben, hogy gyereknek nézett, mert nagyon alacsony vagyok, ráadásul elég gyerekes a kinézetem, a sapkámon is pom-pom van. Bízom benne, hogy nem erről van szó és senkinek sem esik baja… - zárta.

Ha valakinek hasonló élményben van része, feltétlenül hívja a 112-t és jegyezze fel a rendszámot!