Az iskolában ne töröljék a bombával fenyegető emailt! Fontos lesz a nyomozás során

Maruzsa Zoltán államtitkár a bombafenyegetés miatt levelet küldött az intézményvezetőknek. Fontos dolgot kért tőlük.

Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTVA

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy csütörtök reggel több mint 240 iskolát kiürítettek bombafenyegetés miatt. A Kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, hogy minden intézményben rendőrök vannak és kiderítik, hogy ki küldte a fenyegetést. Maruzsa Zoltán köznevelését felelős államtitkár közbenlevelet küldött az érintett intézmények vezetőinek.

Ebben arra kéri őket, hogy nézzék át a levelezésüket, még a spam mappát is és értesítsék a rendőrséget, ha fenyegetést kaptak.

Az e-mailt semmiképpen se töröljék, a nyomozáshoz szükséges. A rendőrök ki fognak vonulni, az ellenőrzéseket már megkezdték

– szögezte le. A levélben arról is ír, hogy a felelősöket kézre kerítik, ez a gyermekek elleni aljas lépés, bárki is álljon mögötte.

Bombariadó miatt csütörtök reggel több magyar iskolát is kiürítettek. A fenyegetés országosan legalább 240 intézményt érint, beleértve budapesti és vidéki iskolákat is. A rendőrség szerint a fenyegető üzenetek feltehetően ugyanarról a helyről származnak.

Bombariadó miatt rendőrök érkeztek Budapesten és vidéken is több mint oktatási intézménybe. Vitályos Eszter a csütörtöki Kormányinfón számolt be róla, hogy már 240 oktatási intézményt érint a fenyegetés. A legtöbb intézmény területére jelenleg senkit sem engednek be, de gondoskodnak a diákok és tanárok biztonságáról.

A rendőrség az eset tényét a police.hu-n erősítette meg. Az országos rendőrfőkapitány a nyomozás lefolytatásával a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát (KR NNI) bízta meg, és az ügy mielőbbi felderítése érdekében utasította az összes területi szervet, hogy haladéktalanul működjenek együtt a KR NNI-vel.

A rendőrség közveszéllyel fenyegetés bűncselekmény miatt rendelt el nyomozást!

(Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

A bombatámadással fenyegető levelet a [email protected] e-mail-címről küldték ki az iskoláknak. A Csepel.info Facebook-oldalán tette közzé a fenyegető levelet, a rendőrség szerint az üzenet vélhetően Google-fordítóval készült.