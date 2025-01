A 44 éves férfit pénteken kísérték a rendőrök a bírósági tárgyalásra, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. A rendőrség nyolc éve lezárta a nyomozást, de most elfogták az elkövetőt, pénteken bűnügyi felügyelet alá helyezték.

A pécsi Zsolnay mauzóleum kapujába vezetett áramot a férfi, csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia / Fotó: Wikipédia

Elfogták a tettest

Az elkövető a pécsi Zsolnay síremlék kapujába vezette bele az áramot, ha valaki hozzáért volna, a rendőrségi szakértő szerint bárkit megölhetett volna. A Zsolnay-család síremlékét rengetegen látogatják, szerencse, hogy senkit nem ért halálos áramütés.

A múzeumként üzemelő síremlék egyik biztonsági őre szúrta ki a szerkezetet még 2016-ban, amit azonnal le is tépett, ezzel zárlatot okozva. Az elkövetőt 2017-ig nem sikerült fellelni, az ügyét ezért felfüggesztették, ám miután nemrég sikerült azonosítani az ujjlenyomatát egy bizonyítékon, újra elővették az ügyet.

Több bűn is a rovásán van

Az elkövetőt a pécsi otthonában fogták el. A TV2 Tények riportja szerint higgadtan várta a tárgyalást. Az ügyészség álláspontja szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, továbbá a bűnismétlés lehetősége is. A férfit viszont a bíróság nem tartóztatta le, csak bűnügyi felügyelet alá helyezte, így otthon várhatja meg a vádemelést. Csalás és kábítószer-birtoklás miatt is büntetőeljárás indult ellene. A bíróság határozata ellen az ügyész fellebbezést jelentett be letartóztatás elrendelése érdekében, így a határozat nem végleges.

A TV2 Tények riportját itt tudod megtekinteni: