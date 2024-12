Halálos vonatbaleset történt Magyarországon

A HAON.hu értesülései szerint szerdán, a délutáni órákban halálos áldozattal járó vonatbaleset történt Debrecenben.

A vonatbalesetek száma a hideg időkben megnő, ugyanis a látási viszonyok is nagyobb kihívást jelentenek Fotó: haon.hu/Tóth Imre

Újabb vonatgázolás

A Füzesabonyból-Debrecenbe tartó vonat Balmazújvárosból indult, majd nem sokkal később biciklist gázolt Debrecenben. A baleset a Kishatár úti átjárónál történt. A helyszínre a vármegyeszékhely tűzoltói, mentői és a katasztrófavédelem műveleti szolgálata érkezett ki, és a mentők egy biciklis halálát erősítették meg. A baleset után több mint egy órával később jelentették be, hogy a járat közlekedése elmarad. Egyelőre nem tudni, hogyan következett be a halálos incidens, de folynak a vizsgálatok az ügyben. Hajdú-Bihar vármegyében november végén fordult az elő, hogy egy nap két halálos áldozatot követelő vonatszerencsétlenséghez is értesíteni kellett a mentőket és tűzoltókat.