Csak a szerencsének volt köszönhető, hogy november 8-án, pénteken reggel épp állt valaki a közeli buszmegállóban és meglátta a tüzet, ami Rolandék lakásából áradt. Roland nagyon hálás a segítőkész utazóknak. Egy, a buszra várakozó hívta ugyanis a tűzoltókat a szentgotthárdi tűzhöz. A lakásban Roland idős, nyugdíjas édesapja és sérült testvére lakott. Őket a mentők füstmérgezés gyanújával szállították kórházba, de szerencsére személyi sérülés nem történt. Roland Székesfehérváron él feleségével és két kisfiával, így amikor megtudta mi történt, azonnal autóba ült. Ami azonban Szentgotthárdon fogadta, arra nem lehet felkészülni.

A szentgotthárdi tűz abból a szobából indult, ahol Roland édesapja kora reggel begyújtott a cserépkályhába Fotó: Facebook

A szentgotthárdi tűz szinte teljesen felemésztette Rolandék lakását

EReggel 7 óra körül hívtak édesapám szomszédjai, hogy tűz ütött ki a szülői házban. Székesfehérvárról azonnal elindultam, de két óra az út, mire odaértem, az apukám és a testvérem már a kórházban voltak

– kezdte mesélni a szörnyű nap eseményeit Roland a Borsnak.

– Ami a háznál fogadott, az nagyon mellbe vágott. Én itt nőttem fel...látni, hogy kiégett az a szoba, amihez az emlékek kötöttek és szinte minden tönkrement a tűzben, az könnyfakasztó volt – tette hozzá Roland, aki most egyedüliként próbálja anyagilag fedezni a felújítás költségeit. A tűz ráadásul egy szerencsétlen balesetnek volt a következménye.

– A szoba, ahonnan a tűz indult három oldalról nem rendelkezik szomszéd szobával. Így nagyon hideg. Bár a lakásban gázfűtés van, ebben az egy szobában van egy cserépkályha, kiegészítő fűtésnek. Édesapám ebbe a kályhába gyújtott be reggel, majd kiment a szobából. A berakott fa azonban kilökhette az ajtót, ugyanis a kályhából a parázs kiesett a parkettára, ami azonnal lángra kapott, a bútorokkal együtt – részletezte a tűz eredetét Roland, akinek édesapja próbálta oltani a lángokat, de esélye sem volt. A lakás szinte teljesen kiégett, villanyvezetékek olvadtak el, a gázkazán is tönkrement és a tetőt is meg kell csináltatni.

Lakhatatlanná vált a lakás, ahol Roland felnőtt, ezernyi emlék égett el a tűzben Fotó: Facebook

Anyagi segítségre vagy munkaerőre lenne szükségük

Bár a lakás biztosítva volt, a biztosító közel sem fedezi a helyreállítás költségeit. Sulyok Roland ráadásul messze lakik a szülői háztól és négy hónapja született meg második kisfia, így nehezen tud elszakadni Székesfehérvárról.

Sokan ajánlottak fel segítséget, de sajnos a legtöbben innen a környékről, akiknek a lejutását és elszállásolását Szentgotthárdra nem tudom megoldani. Az árak pedig brutálisak, csak a romok elszállítása közel félmillió forint volt

– mesélte Roland, akire egyedüli családtagként számíthat nyugdíjas édesapja és sérült testvére, hiszen a nyugdíjból, illeve a rehabilitációs járadékból aligha tudnák helyreállítani a leégett lakást. Roland testvére és édesapja jelenleg egy önkormányzati lakásban laknak, így a ház felújításának minél gyorsabban meg kellene történnie, hogy hazatérhessenek.