Sokkot kapott az özvegy: hét évvel a férje halála után döbbenetes dolgot tudott meg

Teljesen maga alá került egy özvegy, amikor hét évvel a férje halála után váratlan telefonhívást kapott. A nő a Redditen számolt be arról, hogy a párjával három közös gyermekük született, de a férjének van még két gyereke egy korábbi házasságából is. A minap a férfi exfelesége hívta fel, hogy elmondja neki, egy ismeretlen nő vette fel vele a kapcsolatot, és azt közölte, nem sokkal a halála előtt teherbe esett az elhunyttól, a gyermekük pedig most hétéves.

Sokkoló telefonhívást kapott az özvegy / Fotó: @Pexels

Az idegen nő azt is bejelentette, a túlélő hozzátartozói ellátásért akar folyamodni.

Miért vár valaki hét évet a juttatásokra? Miért várt hét évet? Miért nem ment utánuk, amikor megtudta, hogy terhes, vagy miután megszülte a gyerekét?

– sorolta fel a kérdéseit a zaklatott özvegy, majd hozzátette, jelenleg a volt feleséggel össze vannak zavarodva, és teli vannak kérdésekkel.

"Kiszámoltuk, és ha ez igaz, a baba kevesebb, mint egy héttel a férjem halála előtt fogant. Néhány hónapig külön éltünk akkoriban, de dolgoztunk a kapcsolatunkon, még mindig szerettük egymást, és szerettük volna helyrehozni a dolgokat, így kicsivel a középső gyermekünk születésnapja előtt újra összejöttünk. Két nappal a gyermekünk hatodik születésnapja után hunyt el" – árulta el a posztoló, aki az exfeleséggel jelenleg azon töpreng, hogy osszák meg a kapott információt a férj szüleivel, valamint a saját gyermekeikkel.

A Reddit-felhasználók azt javasolták, amíg a másik nő nem mutat fel konkrét bizonyítékot, amivel alá tudja támasztani a szavai hitelességét, addig ne beszéljenek erről senkinek. Azt is javasolták, mivel pénzről van szó, legjobb lesz, ha felkeresnek egy ügyvédet – írja a Mirror.