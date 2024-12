Elindult a Nemzeti Ellenállás Mozgalom – jelentette be Apáti Bence a csoport közösségi oldalán megjelent videóban.

Manfred Weber és szövetségesei többször is világossá tették, be fognak avatkozni belügyeinkbe, be fognak avatkozni a választásokba – hangzott el a videóban.

Én itt voltam( Brüsszelben) és testközelből láttam, amikor tételesen kimondták, hogy kikből akarnak Magyarországon bábkormányt létrehozni

– mondta László András, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője.

Erre határozottan nemet kell mondanunk, és ezért indítjuk el a Nemzeti Ellenállás Mozgalmat

– szögezte le Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ európai uniós kutatóműhelyének elemzője.

Szűcs Gábor jogász vette át a szót, aki elmondta:

Donald Trump győzelme bebizonyította, hogy a patrióta erők a legnagyobb ellenszélben is le tudják győzni a globalistákat. Ez erőt ad számunkra!

– hangzott el a videóban.

Nemet mondunk a globalista beavatkozásra! Nemet mondunk a migráció és genderőrületre!

mondta Abkarovits Joca és Szécsényi Dániel.