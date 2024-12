A német szocialista kancellárt az AfD mentheti meg a bukástól

Olaf Scholz német kancellár bizalmi szavazást kezdeményezett a múlt héten saját maga ellen. A mai parlamenti ülésen döntenek a képviselők a kancellár sorsáról. A menetrend úgy néz ki, hogy Scholz hétfőn beszédet mond a 733 parlamenti képviselőnek, elmondva, hogy miért kért bizalmi szavazást. Ezt követően két órányi vita következik, majd jön a szavazás...

Ma döntenek Olaf Scholz jövőjéről. Az AfD kezében van a kancellár jövője. / Fotó: NurPhoto via AFP

Ha a képviselők úgy döntenek, hogy megvonják a bizalmat a kancellártól, akkor február 23-án előrehozott választásokat tartanak Németországban. A jelenlegi felmérések szerint a Német Kereszténydemokrata Unió (CDU) toronymagasan nyerné a voksolást.

Ha azonban a többség arra szavaz, hogy Scholz folytassa a munkáját, akkor nem lehet a parlamentet feloszlatni, és új választást sem lehet kiírni.

Német sajtóértesülések szerint még maga Olaf Scholz is arra játszik, hogy a parlament vonja meg tőle a bizalmat, mert reményei szerint így februárban jobb eredményeket érnének el.

Az AfD lehet a "megmentő"

Felmerültek azonban olyan hírek is, miszerint a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) Olaf Scholz mellett szavaz majd. A feltételezések szerint a jobboldali párt azért támogatná a szocialista kancellárt, mert attól félnek, hogy a CDU kancellárjelöltje, Friedrich Merz - aki jó eséllyel februártól átvenné a hatalmat - háborús veszélybe sodorhatja Németországot Ukrajna fokozott támogatásával.

Emlékezetes, hogy december elején Merz váratlanul Kijevbe utazott, ahol találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. A megbeszélésen szóba került Ukrajna további támogatása is, valamint az is, hogy a németek Merz kancellársága alatt nagy hatótávolságú rakétákat (Taurus rakétákat) szállíthatnak az ukránoknak.

Merz egyébként mindig is támogatta ezeknek a nagy hatótávolságú rakétáknak az átadását, ellentétben Olaf Scholz kancellárral, aki határozottan ellenezte azt.

Egyre többen támogatják az AfD-t

Az Insa új közvélemény-kutatása szerint az Alternatíva Németországért párt társelnöke és kancellárjelöltje Alice Weidel az elmúlt hetekben tovább erősödött, és már az első helyen áll a kereszténydemokrata Friedrich Merzcel együtt. Az Insa reprezentatív felmérése alapján 21 százalék szavazna Alice Weidelre. Ezzel az AfD vezetője a CDU/CSU kancellárjelöltjével, Friedrich Merzzel közösen az első helyen áll a kancellárjelöltek népszerűségi versenyében.