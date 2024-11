„Újra egy igazi család lehetünk" – elhunyt szerelme küldött új párt Tibor és három kisfia mellé

Nincsenek bennem kérdések, hogy miért kell ennek így lennie. Én bennem leginkább csak az van, hogy ez így van jól. Hogy ugyanúgy szeresse, szereti is, ennek így kell lennie. Legyen is így. Meg hát én elfogadom, hogy Ő itt van ugyanúgy neki, de én is. De szeresse jobban nyugodtan