Rendkívül ritka betegségben szenved a négyéves fiú: enni is képtelen

Nem elég, hogy súlyos kór támadott meg egy most négyéves kisfiút, de az orvosok is sokáig semmibe vették a panaszokat, mondván: azokat csak az anyukája képzeli be. Végül kiderült: Taylor Goldthorpe olyan betegségben szenved, amely 1 millió emberből csak egyetlenegyet érint.

Egymillióból egy: rendkívül ritka betegség támadta meg a négyéves kisfiút Fotó: Northfoto

A brit Michelle Goldthorpe gyermeke világra jötte után azt vette észre, hogy valami nincs rendben újszülött fiával, ám az orvosok szerint csak szülés utáni depresszióban szenved és túl sokat aggódik. Sajnos azonban később kiderült: nem így történt. a gyermek valóban rendkívül súlyos (és ritka) kórban szenved. Michelle már öt hónapos korában elkezdte kórházba vinni a fiát, de a dolgok rosszabbra fordultak, amikor Taylor majdnem kéthetente hörghurutot kapott. Végül kiderült: Taylor egy, az immunrendszert támadó betegségben, a PI3K-delta szindrómában szenved. Mióta a családja megkapta a lesújtó diagnózist, azóta a fiú az elmúlt nyolc hónapot kórházban töltötte, ahol egy csúnya fertőzésen esett át, amelynek következtében bélproblémák és krónikus hasmenés alakult ki nála. Bár jelenleg nem tud enni, szülei, Michelle és Paul remélik, hogy az új évben hazavihetik fiukat. Taylornak azonban még csontvelő-átültetésre lesz szüksége, hogy helyreálljon az immunrendszere működése. Az anya elárulta: a körülményekhez képest jól érzi magát a fia.