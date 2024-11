Egyetlen rossz mozdulat, és nem maradt tető a pécsi férfi feje felett

Egyetlen mozdulat: felkapcsolta a villanyt, szikrákat látott, hamarosan pedig már lángolt is a tető – erről számolt be az a pécsi férfi, akinek otthonához nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók kedd reggel. A lánglovagok szerencsére meg tudták fékezni a tüzet, azonban a tető odalett: teljes egészében leégett, a ház pedig így lakhatatlanná vált. A Tényeknek az egyik szomszéd mesélt az esetről, aki épp hazafelé tartott, amikor meglátta a tüzet: azt hitte, az ő otthona ég. Az esetről videó is készült.