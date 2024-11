Vészesen ketyegett az órája a Pest Vármegyei Kutató Mentő Szolgálatnak, hogy még épp időben segíteni tudjanak a szentendrei Éva néninek. Az idős asszony jólétéért sokan szurkoltak, amikor az évtized árvize söpört végig Szentendrén, és ő úgy döntött, az ártéri otthonában marad. A 92 éves asszonyért óriási összefogás alakult ki, hogy átvészelje az árvizet, ám ahogy a Duna hullámai visszahúzódtak a telkéről, újabb veszély fenyegette.

Újabb összefogás alakult ki Éva néniért Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat HUNGO

Összefogás Éva néniért

Éva néninek a szeptemberi árvíz nem okozott meglepetést, hiszen a 2013-as árhullám idején is foglyul ejtette őt a Duna. Az asszony idén is saját maga döntött úgy, hogy a házában vészeli át a nehéz időszakot, amíg a telkéről visszahúzódik a víz. A Kutató Mentő Szolgálat csapata segítette őt, akik naponta csónakáztak el hozzá. Miután a Duna visszahúzódott, a mentőcsapat nem engedte el a kezét: a hordalékok eltávolítását, és a Magyar Vöröskereszttel karöltve Éva néni háznak kipucolását is magukra vállalták. Az elektromos hálózatot rendbe tetették, adományozóktól pedig konyhai kisgépeket kapott, amiket anno az árvíz elmosott.

– Két és fél méteres víz állt Éva néni kertjében, hajóval jártunk be hozzá és csekkoltuk, hogy hogy van. Most sem engedtük el a kezét – idézte fel a Borsnak Balázs László szolgálatvezető.

Azt óriási összefogás Éva néniért még most is tart. Az idős nő október végén jelezte a csapatnak, hogy az árvíz sötét árnya elérte őt: nemcsak a konyhai berendezései, de fűtése is tönkre ment, segítségre szorul, különben a közelgő tél beköltözött volna a házába is.

Nagyon fázott, és nem érezte otthon emiatt jól magát. Próbálkozott árammal fűteni, de a régi hálózat nem bírta a fűtőtest teljesítményét, folyton lecsapta az áramot. Segítséget kért, mert anyagilag és testileg sem bírta a helyzetet. Mi azonnal indultunk!

– árulta el Balázs, aki szerint Éva néni cserépkályhájának az árvíz adta meg a kegyelemdöfést.

– Muszáj volt a kályhával kezdeni valamit – folytatta Balázs, aki társaival a hideg miatt gyorsan cselekedtek. November elején az interneten szerveztek neki gyűjtést.