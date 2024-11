A politikus "nem létező", folyton letagadott testőrei nagyon is valóságosak és agresszívak... Magyar Péter testőrgárdájának egyik oszlopos tagja, legfontosabb személyes testőre és sofőrje dobta ki erőszakkal a Hír TV stábját a Tisza párt sajtótájékoztatójának helyszínéről - tudta meg a Ripost egy párthoz közeli forrásból. Információink szerint az újságírók ellen agresszívan fellépő személy keresztneve Bence, és ő a Tisza Párt elnökének egyik legfontosabb bizalmi embere.

Magyar Péter a személyi testőrével dobatta ki a Hír TV stábját

Mint ismert, a Hír TV munkatársait hétfő délelőtt, a III. kerületi Holiday Beach Budapest nevű szálloda egyik közösségi teréből dobta Magyar Péter biztonsági embere. Az újságírók a kiszivárgott hangfelvételről szerették volna kérdezni a Tisza-elnököt, aki érdemi válaszok helyett idegesen felpattant a székéből, és a közvetlen mögötte álló testőrétől kért segítséget, aki szó szerint, a derekuknál megfogva hajította ki a helyszínről a HírTV munkatársait.

Az erőszakos testőr mindenhova árnyékként követi a Tisza Párt elnökét fotó: RIPOST

A lapunkhoz eljutott információk szerint az agresszívan fellépő testőr Magyar Péter egyik nagyon fontos bizalmi embere: a testőrködés mellett ő a politikus első számú személyi sofőrje is. Szinte nem volt még olyan nyilvános rendezvénye Magyar Péternek, ahol "Bence" ne lett volna ott a közvetlen közelében. Ő furikázza a Tisza-elnököt a megbeszélésekre, tárgyalásokra, találkozókra, a repülőtérre, de néha még bevásárolni is. Úgy tudjuk, Magyar Péter gyakran a legközelebbi hozzátartozóinak, akár magáncélokra is felkínálja a férfi szolgáltatásait, ha fuvarra van szükségük.

A testőr-sofőr egyébként nagy titkok tudója lehet, hiszen a hátsó ülésen folyó beszélgetésekből mindent hall. Hogy ezeket rögzíti-e diktafonnal, az nem tudni, mindazonáltal nem lennék meglepve, ha így tenne.

Mindenhova ő furikázza Magyar Pétert a szolgálati autójával fotó: RIPOST

Az újságírókkal erőszakoskodó testőr mindenhova árnyékként követi a főnökét Magyar Péter nyilvános- és a magánrendezvényein, miközben fontos irányító, őrző-védő feladatot lát el, a legmodernebb biztonsági technikával felszerelkezve. Ezt fényképek sora bizonyítja.

Bence nagy titkok tudója. Magyar Péter testőr-sofőrje a legmodernebb technikával bedrótozva látja el főnöke védelmét fotó: RIPOST

Magyar Péter legújabb testőrbotránya kapcsán fontos elmondani, hogy a politikus sorozatosan egymásnak ellentmondó dolgokat állít a testőreiről: néha letagadja a létezésüket, néha viszont dicsekszik velük. Szintén emlékezetes, hogy egy a Tisza-elnök egy másik testőréről nemrég az derült ki, hogy éveket ült börtönben csoportos rablás miatt.