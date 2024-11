Külföldiek dicsérik Budapest közbiztonságát

Budapest: Tisztábbnak kellene lennie, a biciklisávok vitathatók

Egy dologban érzékel negatív változást Budapesten Szijjártó Péter, az pedig az egyre romló tisztaság. A külügyminiszter abbéli tapasztalatairól is beszélt, hogy sehol sem látott még olyat, ahol forgalmi út mentén alakítottak volna ki biciklisávokat.

Azért négy-öt évvel ezelőtt az nem nagyon fordult elő, hogy vasárnap reggel – ami ugye szombat este után jön – szemetes legyen a város. Ma azért bizonyos részeken ezzel a kellemetlenséggel lehet találkozni. Ami nem jó, mert adjunk magunkra, legyünk igényesek. A másik, amit máshol úgy látom, meg tudtak oldani Budapesttel ellentétben, hogy sehol nem zártak le komplett forgalmi sávokat biciklisek miatt. Van bicikliút, de nem az úton, hanem megépítették az utat és mellétették a bringautat is, ami logikus. Szerintem ezt érdemes lenne átgondolni itt, hiszen az autósok és kerékpárosok nem feltétlen szükséges, hogy életük ellenségeként tekintsenek egymásra, hanem ezt lehetne kulturáltan egymás mellett is csinálni.

Szijjártóval egyetértett Szentkirályi Alexandra, hiszen mint mondta: „Az az ideális, ha a városban élethelyzetének megfelelően mindenki azzal utazik, amivel szeretne. Mert egyformán annak is van helye, hogy az ember biciklizzen, hogy autóba üljön vagy tömegközlekedjen, hiszen mindannyian mindegyiket csináljuk is időként. Már akinek van jogosítványa” – jegyezte meg a Fidesz–KDNP frakcióvezetője, finoman utalva arra, hogy például Karácsony Gergelynek nincs... Azt már mi tesszük hozzá, hogy nem is biciklivel vagy BKV-val jár, ahogyan híresztelte korábban, hanem sofőrrel viteti magát mindenhová, mint ahogyan a Metropol le is buktatta korábban a magát „zöldnek” valló főpolgármestert.