Bekeményít az időjárás: brutális, amit a havazás magával hozott

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk a minapra beígért havazás megérkezett, ezzel pedig már tényleg kijelenthető, hogy kezdetét vett a tél. Ám arra nem számítottunk, amit ez a kis hó magával hozott.

Kemény hideget hozott magával a leesett hó Fotó: Pexels

Szombaton a többórás napsütés mellett északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan egy-egy hózápor is előfordulhat. Reggel általában -6 és 0 fok várható, de a havas északi tájakon -10, -11 fok is lehet. Délután -1, +6 fok valószínű - derül ki a Köpönyeg legfrissebb előrejelzéséből.

Ez vár ránk a következő napokban

Vasárnap

Változóan felhős, részben napos időre számíthatunk, azonban különösen északkeleten tartósan borult, ködös, párás területek is előfordulhatnak. Csapadék nem valószínű. A délies szél sok helyen élénk lesz, néhol pedig erős lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -11 és 0 fok között alakul, míg a nappali csúcsértékek általában 4 és 11 fok között várhatók, bár az Északi-középhegység tágabb környezetében ennél hidegebb is lehet.

Hétfő

Az országban derült, napos időszakok és tartósan borult tájak egyaránt előfordulhatnak, utóbbiak elsősorban északkeleten. Jelentős csapadék nem valószínű. A délies szél sokfelé élénk, helyenként erős lehet. Az Északi-középhegység tágabb körzetében a hőmérséklet +1 fok körül alakul, máshol pedig +2 és +10 fok között várható.

Kedd

Felhős, párás idő várható, csupán gyenge csapadék fordulhat elő. A szél változó irányú lesz, helyenként élénkebb lökésekkel. A legmagasabb hőmérséklet 0 és 10 fok között alakul, a hidegebb idő északkeleten valószínű.