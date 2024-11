Susan McGowan 30 évig dolgozott az Airdrie városában található Monklands Egyetemi Kórházban, gyakran beszélt fogyási kísérleteiről. Miután utánanézett és orvosi véleményt is kért a tirzepatid tartalmú Mounjaro injekcióról, majd úgy döntött az alacsonyabb dózisúból vásárol egy ellenőrzött gyógyszertárban.

Az Eli Lilly gyógyszeripari vállalat által készített gyógyszert az Egyesült Királyságban, a National Health Service, 2023-ban engedélyezte a cukorbetegeknél való használatra. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

Az injekciókat az Egyesült Királyságban bármelyik ellenőrzött patikában meg lehet vásárolni receptre, elsősorban cukorbetegek használják étrendjük mellett, de a gyártók észrevették, hogy a fogyásban is segít. A gyógyszer hatására lelassul az emésztés folyamata, így kevesebb ételt fogyasztanak használói, de emellett számos mellékhatás is jelentkezhet, amik közül sok még ismeretlen.

Susan súlyos gyomorfájdalmakat és rosszullétet tapasztalt napokkal a második dózis beadása után, így bement a kórház sürgősségi osztályára, ahova unokahúga, Jade Campbell is elkísérte. Az orvosok közölték unokahúgával, hogy Susan veséi nem működnek megfelelően, napokkal később pedig kómába esett, majd a többi szerve is leállt.

Nagyon gyors volt. Még mindig azon gondolkozom, hogy ez tényleg megtörtént? Susan-en mindig is volt egy kis súlyfelesleg, de soha nem volt semmilyen egészségügyi problémája miatta. Más gyógyszert nem szedett. Egészséges volt.

A gyógyszert jelenleg kevés páciensnek írja fel a National Health Service, az elérhetősége és az ára miatt. A Medicines and Healthcare products Regulatory Agency a sárga lapos rendszert működteti, ahol a gyógyszer feltételezett mellékhatásait a nyilvánosság vagy egy egészségügyi szakember is rögzítheti. Január és május között csak 208 jelentés érkezett tirzepatiddal kapcsolatban; 31 komoly reakció és egy feltételezett haláleset- írta a The Sun.