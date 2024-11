Elfajult a vita a McDonald'sban: saját anyja akart végezni a 15 éves lánnyal

Gyermekbántalmazáss vádolnak egy floridai édesanyát, aki rálőtt 15 évesére egy McDonals's-nál Miamiban. Melissa Valbrum azonban állítja, a lövöldözés véletlen baleset volt. A pisztoly ugyanis a derekára volt rögzítve, ám az véletlenül leesett és ahogy földet ért elsült, így eltalálva a tinit. A helyszíni kamerafelvételeken azonban jól látszik, ahogy Valbrum a kezében szorongatja a fegyvert, majd elsüti azt.

Fotó: Miami-Dade Corrections

A tinilány egy Lyft nevű utasszállítóba akart beülni, aki érte és két unokatestvéréért érkezett további három másik utassal. Az anya azzal is fenyegetőzött, hogy még a sofőrt is lelövi miután feldühödött. Azt hitte ugyanis, hogy a három fiatal lány közül az egyik mutogatni kezdett rá. Kiderült azonban, hogy nem rá mutattak, hanem arra, hogy megérkezett a taxijuk.

A sofőr a rendőröknek elárulta, Valbrum még az után is fenyegetőzött, hogy a három tini beszállt a kocsiba. Ezt követően fogta a fegyvert és lőtt rá a jármű anyósülés felőli ablakára és lőtte vállon a lányát miközben a Lyft kikanyarodott. Az anyát ezt követően fogták el a hatóságok, majd négy vádpontban eljárást indítottak ellene. Őrizetbe vették, ahonnan csak 22 ezer dollár, több mint 8.5 millió forint megfizetése után szabadulhat, de utána is távolt kell maradnia a tiniktől, köztük a lányától is, írja a CrimeOnline.