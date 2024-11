A Missouriban élő Ryan Ferguson rekordösszegű, 38 millió dolláros (14 milliárd forintos) kártérítésre számíthat, miután 10 évet raboskodott ártatlanul. A helyzet persze ennél bonyolultabb, ugyanis már 2013-ban kiengedték, ő azonban még mindig nem kapott egy fillért sem.

A kártérítéssel próbált trükközni a biztosító cég Fotó: Forrás: 48 Hours

Nagyot nyert a kártérítéssel

Fergusont 19 évesen ítélték el Kent Heitholt, a Columbia Daily Tribune akkori sportszerkesztőjének megöléséért. A fiatal ellen csak két tanú vallomása szólt, akik azóta eskü alatt visszavonták állításaikat. Börtönbüntetése alatt mindvégig fenntartotta ártatlanságát. Fergusont 40 évre ítélték a gyilkosságért, amelybe barátja, Chuck Erikson keverte bele, annak ellenére, hogy Erikson nem emlékezett a kérdéses éjszaka részleteire. Ferguson még azután is rácsok mögött maradt, hogy Erikson visszavonta a vallomását, és a fellebbviteli bíróságnak bevallotta: eskü alatt hazudott. A férfi arról is beszámolt: eredeti (Fergusonra nézve terhelő) vallomását gyakorlatilag az őt kihallgató zsaruk kényszerítették ki belőle. Az ítéletet végül 2013-ban hatályon kívül helyezték, miután kiderült, hogy az ügyészek bizonyítékokat tartottak vissza a védelem elől. 2014-ben az ártatlanul bebörtönzött férfi kártérítési pert indított, amit végül meg is nyert. 11 millió dollárt ítéltek meg neki (évenként egymilliót, plusz további egymilliót a jogi költségei fedezésére). Ezt a pénzt azonban nem kapta meg, ezért ismét bírósághoz fordult. Ennek a (most lezárult) pernek lett az eredménye a fentebb említett gigászi, 38 milliós összeg.