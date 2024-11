Egyik napról a másikra kezdett el visszafejlődni a tizenéves fiú, borzalmas betegség kínozza

A 21 éves Liam Virgo mindig is mozgékony gyerek volt, aki imádott sportolni és a szabadidejében is valamelyik mozgással járó szenvedélyének hódolt. Azonban 11-12 éves korában valami rohamos változást indított el a nottinghami fiú testében: kognitív képességei romlani kezdtek, úgy kezdett el járni, mint egy csecsemő, és pár héttel a furcsa egészségügyi panaszok után teljesen elnémult. Liam szülei, Samantha és Jason aggodalmuk nyomán kórházba vitték fiukat és jó pár teszt után végül megérkezett a lelombozó eredmény: fiuk funkcionális neurológiai rendellenesség áldozata lett. Ez a rendellenesség a szenzoros és motoros funkciók akaratlan és véletlenszerű leépülését jelenti. Liam az évek alatt az elvesztett képességei egy részét vissza tudta szerezni és pár lépést is tud tenni a kerekesszék nélkül. Liam is megszólalt betegségével kapcsolatban és így emlékezett vissza a rendellenesség okozta első élményekre:

A betegség okozta fájdalom kihatott az egész családra Fotó: Pexels/Marcus Aurelius (Képünk illusztráció)