Platformon bámészkodók csak nézték, amint a babkocsi ütközik a vonattal

Amint a vonat beért a Oxfordshire városában található Banbury vasútállomásra, egy család, akik babakocsival utaztak elengedték a babakocsit egy pillanatra, hogy összeszedjék bőröndjeiket. Eközben a kocsi elkezdett a platform széle felé gurulni, a vonat épp megállni készült, de még mindig 56 km/h-val haladt.

A baleset óta az állomás területén még több figyelmeztető jelzést helyeztek ki, a peronok lejtésével kapcsolatban. (Képünk illusztráció) Fotó: Illusztráció: Pexels

Az utolsó pillanatban a szülők próbálták elkapni a babakocsit, de már késő volt, a babakocsi összeütközött a vonattal és felborult. A kocsiban lévő 2 hónapos baba fejsérüléseket szerzett, miután kizuhant és a platformra esett.

A sokkoló incidens júniusban történt, de a hivatalos jegyzőkönyvet még csak most adta ki a vasúti baleseteket vizsgáló részleg. Az esetről azt írták; a baleset azért történt, mert a babakocsi, amelyet egy pillanatra elengedett a csecsemő szülője, végiggurult a peron lejtőjén, amely ezen a helyen az emelvény széle felé dőlt.

A baleset körülbelül 20 másodperc alatt történt, amíg a másik irányba nézett a szülő és próbálta bőröndjét közelebb húzni. A babakocsi a még mozgásban lévő vonat oldalával ütközött és ekkor történt a baleset, szerencsére csak kisebb fejsérüléseket szenvedett a gyermek.

A jegyzőkönyvből az is kiderült, hogy a platform területén több figyelmeztető jelzés is található arról, hogy a babkocsiknál és tolószékeknél érdemes lenyomni a féket, mert a sínek felé lejt a peron széle, illetve a hangosbemondó is figyelmeztetést ad le a vonatok érkezése előtt, hogy az utasok fékezzék le vagy fogják meg, azokat a dolgaikat, amik kerekkel vannak ellátva - írta a Mirror.