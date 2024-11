A Telekom PlayIT Show 2024: Az év legnagyobb gamer élménye!

Az együttműködés keretében a Telekom PlayIT Show lesz a T-Esport Bajnokság döntőjének hivatalos helyszíne. A TEC lefedi a ma népszerű esport versenyplatformokat. A Counter-Strike 2, valamint a League of Legends verseny PC-n, az EA Sports FC 24 PlayStation 5 konzolon, míg a Brawl Stars mobileszközökön zajlik majd a fináléban, nagyszínpadon, professzionális körülmények között. A verseny összdíjazása 100 000 euró.

A rendezvény egyedülálló lehetőségeket tartogat mindazoknak, akik szeretik a videojátékokat, érdeklődnek az e-sport iránt, és szeretnének közelebbről is megismerkedni a legújabb digitális fejlesztésekkel és technológiai újdonságokkal. A PlayIT Show több ezer látogatót vonz minden évben.

A Telekom PlayIT Show több mint egy gaming rendezvény: ez egy olyan közösségi esemény, ahol a résztvevők találkozhatnak a hasonló érdeklődésű emberekkel, közvetlen kapcsolatba léphetnek a hazai influencerekkel, és részt vehetnek interaktív programokban. Rengeteg program várja nem csak a hardcore gémereket hanem a családokat is.

Az idei Telekom PlayIT Show egyik látványos attrakciója az óriás Transformers figurák megjelenése, amelyek a rendezvény különböző pontjain kapnak helyet, és lehetőséget biztosítanak a látogatóknak, hogy emlékezetes fotókat készítsenek velük. Ezek a hatalmas robotok nemcsak látványosak, de ikonikus karakterek is a sci-fi világában, így mindenki számára szórakoztató lehetőség, hogy közelebbről megcsodálja őket.

Kicsik és nagyok kedvence, és igen látványos program a különböző Star Wars aktivitások. Személyesen találkozhatsz Darth Vaderrel vagy rohamosztagosokkal, de szerencséd van még Leia hercegnőbe is belefuthatsz. Természetesen profi cosplayerekről van szó, de mellettük még számtalan más interaktív Star Wars program vár.

Az autószimulátorok minden sebességkedvelő számára vonzóak, hiszen élethű versenyautók kormánya mögött próbálhatják ki ügyességüket és reakcióidejüket. A drónfoci szintén óriási élményt nyújt: itt a látogatók mini drónokkal küzdhetnek egymás ellen, miközben pontokat próbálnak szerezni. Ez a játék nemcsak ügyességet, de gyors döntéseket is igényel, és garantáltan feldobja a napodat!

A Telekom PlayIT Show egyik kiemelkedő programja a LAN-party, ahol a résztvevők közvetlenül, egy hálózaton keresztül játszhatnak együtt Call of Duty Warzone játékkal. A LAN-party kifejezetten a gamer közösség számára készült, hiszen itt a játékosok személyesen is találkozhatnak egymással, ami egy igazi közösségi élményt nyújt. Az esemény a fiatalabb korosztály mellett a régi játékosok számára is fontos élményt kínál, hiszen az offline multiplayer élmény sokak számára a klasszikus gaming életérzést képviseli.

Igazi különlegességeket is kipróbálhatnak a látogatók, hiszen a Retro gaming sarokban C-64, Pong játékot és még sokféle igazi számítástechnikai érdekességet láthatnak.

Jegyvásárlás és Kedvezmények

A Telekom PlayIT Show-ra különböző jegykategóriák közül választhatnak a látogatók. A normál belépő 3.500 Ft-tól elérhető, ami számos programot és élményt magába foglal. Emellett családi jegy is elérhető 9.500 Ft-ért, amely akár 5 fő számára biztosít belépést, így az esemény minden korosztály számára elérhetővé válik. Az érdeklődők SZÉP kártyával is tudnak jegyet vásárolni

Ne hagyd ki ezt a fantasztikus lehetőséget, és szerezd be jegyedet a Telekom PlayIT Show-ra még ma! Várunk téged is a Hungexpon, hogy együtt éljük át az év legnagyobb gamer élményét!