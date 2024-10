3+1 érv az új orvosi ügyeleti rendszer mellett

Másfél évvel ezelőtt, 2023. február 1-én Hajdú-Bihar vármegyében mutatkozott be elsőként az új és egységesített orvosi ügyeleti ellátórendszer. Azóta minden hónapban egy-egy új vármegye csatlakozásával folyamatosan bővült az Országos Mentőszolgálat irányítása alatt az ügyelet újjászervezett rendszere, ami október elsején, Budapest csatlakozásával lett országos lefedettségű. A Metropol összeszedte, miért jobb az új rendszer az elődjénél.

1. Könnyen hozzáférhető és egységes lett az orvosi ügyelet

A főváros csatlakozásával immár az egész ország területén a 1830-as telefonszámot kell tárcsáznia annak, aki a háziorvosi rendelési időn kívül szorul orvosi ellátásra. Ez azt jelenti, hogy – a korábbi rendszer gyakorlatával ellentétben – minden esetben el fogja érni a beteg az orvost. A 1830-es telefonszámon elérhető diszpécser a beteg állapotának súlyosságát mérlegelve irányítja tovább a hívót az egészségügyi szakemberhez – ha erre szüksége van. Ezzel igazságosabbá vált az ellátás, hiszen minden beteg meg fogja kapni az állapotának megfelelő kezelést. Garancia erre az is, hogy a 1830-as telefonszámot tárcsázva már a hívást is rögzítik, de a mentőszolgálat az ügyeleti ellátás minden elemét figyelemmel kíséri.

Kihez forduljunk?

2. Mérik a betegek elégedettségét

Az orvosi ügyelet új rendszere – a korábbi gyakorlattal ellentétben – betegközpontú. A betegelégedettség mérésére olyan megoldásokat dolgozott ki az Országos Mentőszolgálat, amelynek a segítségével a páciensek könnyen adhatnak visszajelzést a többi között arról, hogy mennyire volt egyszerű az ügyeleti ellátáshoz hozzáférni, meg voltak-e elégedve az ellátással, megkapták-e a szükséges ellátást, információkat. Ez már csak azért is fontos, mert így biztosított az ügyeleti ellátás minősége, illetve annak folyamatos javítása.

3. Nem csupán egységes, korszerűbb is

A betegek minőségi ellátásának persze csak az egyik eleme az ellátási rendszer reformja. A másik alappillére ennek a korszerű eszközpark. Ennek érdekében az új ügyeleti rendszerrel együtt olyan korszerű eszközök beszerzéséről is gondoskodott a mentőszolgálat, amelyek most már az egész országban az ügyeletet ellátók rendelkezésére állnak – legyen szó új ügyeleti személygépkocsikról vagy műszerekről.