Októbertől Budapesten is az új ügyeleti rendszer működik

Az OMSZ az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében kiemelt céljának nevezte, hogy az egységes alapellátási ügyelet - hasonlóan a vármegyékhez, amelyek már csatlakoztak - a fővárosban is minden betegnek egyszerűen elérhető, állapotának, szükségleteinek megfelelő, magas színvonalú ellátást biztosítson. Az ország más területein másfél éve működő új ügyeletben eddig több mint 900 ezer beteg kapott szakszerű ellátást. Budapesten október elsejétől a nap 24 órájában elérhető lesz a központi ügyeleti szám, amelyet abban az esetben kell hívni, ha a háziorvos rendelési idején kívül jelentkező, és a következő háziorvosi rendelésig nem halasztható egészségügyi probléma alakult ki - írták. Felhívták a figyelmet arra, hogy életveszély esetén továbbra is a 112 hívása jelenti a legjobb megoldást. Hozzátették: az új rendszernek köszönhetően eltűnnek a kerület-, illetve városhatárok, így a beteget arra az ellátóhelyre irányítják, amely hozzá a legközelebb van. Budapesten október 1-től 15 helyszínen lesznek ellátóhelyek, 3 speciális gyermekellátóhely (a Heim Pál gyermekkórház, a Szent János kórház és a XIII. kerületi Révész utcai rendelő), valamint 14 mobil ügyeleti egység is működik majd. Az ellátóhelyek kijelölésénél az OMSZ figyelembe vette a településszerkezetet, a lakosságszámot, az úthálózatot, a tömegközlekedést és a kórházak, mentőállomások elhelyezkedését is - jelezték. Hétköznap délután 4 órától este 10 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel 8 óra és délután 2 óra között háziorvosok fogadják a betegeket az ügyeleti pontokon, azután pedig a mentők biztosítják a sürgősségi ügyeletet, ahol az orvosok mellett egyetemi végzettségű ápolók, mentőápolók, mentőtisztek is fontos szerepet kapnak. Szükség esetén (például mozgáskorlátozottság, súlyos állapot) 14 mobil ügyeleti egység látja el a betegeket a saját lakásukon - részletezték. Tájékoztatásuk szerint a most bevezetendő betegközpontú rendszer legnagyobb előnye, hogy nem a betegnek kell keresnie a megfelelő ellátást, hanem a 1830-as számon szakember tájékoztatja a beteget legjobb megoldásról. Idézték a közleményben Csató Gábort, az OMSZ főigazgatóját, aki azt mondta: minden tárgyi és személyi feltétel adott a szolgáltatás október elsejei elindításához. A főigazgató hangsúlyozta: a működési és betegforgalmi adatokat a jövőben is folyamatosan elemzik, hogy a 1830 hívásfogadó kapacitása és az ügyeleti ellátó helyek erőforrásai mindenkor megfeleljenek a betegek szükségleteinek.