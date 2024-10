Régi adósságokat törleszt a legdrágább magyar sorozat

– Az én ízlésemnek ezek az elemek már kicsit túlzók, viszont becsülöm a próbálkozást és a fiatalabb korosztálynál valószínűleg célba is érnek. Nem véletlenül fordulnak egyre gyakrabban ilyen irányokba a filmesek. Tetszik a produkció öniróniája is. A cseh nemzeti ébredés azért a nyilvánvaló különbségek ellenére rokonítható a ’48-as reformkori magyar érzülettel, és ez a történet gyakorlatilag a cseh Szendrey Júliáról szól, több hasonlóságot is mutatott az életük – fejtegeti a párhuzamokat és a hazai közönség lehetséges kapcsolódási pontjait az író, mielőtt megfogalmazná a történelmi filmekkel kapcsolatos egyik legkomolyabb, mégis leggyakoribb hibát, amit a cseh sorozat is elkövet.

– Ezek a filmek gyakran egy ma létező gondolkodásmódot vetítenek vissza egy olyan korba, ami teljesen más keretrendszerek között működött. A történelem épp attól érdekes, hogy mindent a maga korának az ismérvei alapján vizsgál. – Azonban A nemzet lányának mentségére legyen mondva, hogy bár mintha túlontúl mai, feminista szemlélettel tekintene a kor társadalmára, egyelőre inkább humorral teszi ezt, semmint elítélően.

A megvalósítás módja mellett azonban még nagyobb súllyal esik latba, hogy egyáltalán mit választunk ki a témák végtelen tárházából. – A probléma az, amikor bizonyos történelmi korokkal, eseményekkel egyáltalán nem foglalkozunk. – utal a szerző arra az egyszerű tényre, a magyar történelem jelentős részéről gyakorlatilag semmiféle mozgóképes tartalom nem készült, ezzel torz, egyoldalú képet festve a nemzeti múltról.

Csak az utóbbi években indult el az a folyamat, ami kifejezetten ösztönzi ezeknek a filmeknek az elkészülését (lásd: Blokád, Tündérkert, Semmelweis, stb.), de még így is óriási adósságot kell bepótolnunk. – Szent István királyról és Mátyás királyról sem készült még komoly, valóban történeti szemléletű történelmi játékfilm. Nem rajzfilm, nem rockopera, nem kosztümös parabola, hanem klasszikus játékfilm. A trianoni traumával is az Anyám és más futóbolondok a családból című, egyébként remek film foglalkozott csupán. A filmesek elfelejtették feldolgozni és megmutatni, hogy mit éltek át akkoriban a nagyszüleink, dédszüleink.

Ez nem lehet véletlen félreértés, kihagyás, hanem tudatos kultúrpolitikai döntés. De itt most nem is az egyes filmekre kell gondolni, hanem a folyamatokra. A II. világháború népirtásairól, kegyetlenkedéseiről sok filmet forgattak, arról viszont például egészen eddig nem készült élményszerű mozgóképes feldolgozás, hogy miért szól a déli harangszó, és mit köszönhet nekünk az európai civilizáció.

És még annyi mindent nem beszéltünk el, nem dolgoztunk fel, holott világszerte minden nemzet így tesz, fontosnak tartja a nemzetkép kifelé való pozitív megjelenítését.Én mindenkit nagyon becsülök, aki a korábbi hamis, torz képen megpróbál változtatni – mondta Bán Mór.