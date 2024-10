Egy hétköznapi gyerekbetegség végzett a magzattal: kis híján a kismamát is megölte

Egy ártatlannak tűnő, jellemzően pár hét alatt magától elmúló fertőzés miatt halt meg egy magzat, és édesanyja is kis híján életét vesztette. Pedig eleinte semmi rosszra nem gyanakodott sem ő, sem a párja, de még az orvosok sem. Amikor azonban kiderült, mekkora a baj, már nem lehetett mit tenni. Az angliai Kentben élő Farran Wilkins 2022-ben ismerte meg jelenlegi párját, Robert Westet. A harmincas évei közepén járó pár három gyermeket nevelt – kettőt a nő, egyet a férfi korábbi kapcsolatából –, ugyanakkor minden vágyuk az volt, hogy közösen is legyen egy babájuk. Végül Farran teherbe is esett. Áprilisban azonban – ekkor a 17. hétben járt – hároméves kislánya a bölcsiben elkapta a lepkehímlőt.

Farran a terhessége 17. hetében fertőződött meg. Pár hétre rá elvesztette születendő gyermekét Fotó: Northfoto

Ez egy gyakori gyerekkori fertőzés, általában 7-10 napig tart, és többnyire nem igényel kezelést. A kis Maple belázasodott és kiütések jelentek meg, majd anyukája torka is kaparni kezdett. Ennek ellenére senki sem aggódott különösebben. Csak hetekkel később, májusban derült ki, hogy nagy a baj. Egy rutinvizsgálat ugyanis folyadékot mutatott ki a magzat gyomrában, a koponyájában és a szíve körül is. Hamar világossá vált, hogy a lepkehímlő húzódott rá.

Nem sokkal később az orvossok közölték: a szülőknek szívszorító döntést kell hozniuk, és el kell engedniük a meg nem született gyermeket, a magzat betegsége ugyanis ekkor már a kismama életét is közvetlenül veszélyeztette. Farran és párja végül a terhességmegszakítás mellett döntöttek, bár – mint a The Sunnak elárulta – ekkora már nem is volt igazi választási lehetőségük.