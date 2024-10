Erre költenék a Bors olvasói a 6,5 milliárdot, ha megnyernék a lottóötöst

A héten minden eddigi rekordnál több, 6,525 milliárd forintos főnyeremény várja az Ötöslottó szerencsés játékosát. Ez az összeg a legnagyobb a magyar lottózás történetében! A lottóötöst megnyerő játékosnak többé nem lesznek anyagi gondjai. A Bors Facebook-oldalán feltettünk egy kérdést a követőinknek, amire nem várt reakciók is érkeztek. A kérdés az volt, hogy: “Mire költenéd az Ötöslottó főnyereményét?”. Egyeseket szinte megbénított a főnyeremény gondolata, míg mások tudták, hogy mit tennének a hatalmas összeggel!

Te mire költenéd a 6 milliárdot, ha megnyernéd a lottóötöst? Fotó: lassedesignen / Shutterstock

Imre sejtelmesen csak annyit írt: „Lenne helye a pénznek!” –és bizony, sokan vagyunk így, hogy egy ilyen főnyereménynek bőven találnánk olyan helyet, amivel a megfelelő célokat kitűzhetjük!

Mások inkább tanácstalanok voltak a kérdéssel kapcsolatban:

Én azt sem tudnám, mit kezdjek vele!

- írta egy másik hozzászóló, amely azt tükrözi, hogy egyesek nem biztos, hogy tudnának mit kezdeni a főnyereménnyel! Egyik olvasónk röviden, de annál szívmelengetőbben fogalmazott: „Odaadnám a családomnak!”

Akadt persze olyan hozzászóló is, aki frappánsan és humorosan megjegyezte: „Eltűnnék, mint a szivárvány!” És hát, valljuk be, egy ekkora összeg birtokában könnyedén hátat fordíthatnánk a hétköznapi gondoknak, és eltűnhetnénk a világ szeme elől egy csendes, luxussal teli élet reményében akár egy privát szigeten, vagy egy pálmafákkal övezett tengerparton.

Az ötöslottó főnyereménye több mint 6 milliárd forint! Fotó: Roman Samborskyi

Sokan ábrándozhatnak arról, hogy megnyerik a főnyereményt, de amikor szembesülnek a lehetőséggel, hirtelen rájönnek, hogy nem is olyan egyszerű megtervezni, mire költsék el. A gazdagság sokszor felelősséggel és kihívásokkal jár. Így nem csoda, hogy a kommentelők akár tanácstalanok is lehetnek, ha a válaszokat tekintjük. Egy biztos: a rekordnyeremény most mindenki álmát valóra válthatja!