Most érkezett a lesújtó hír: elhunyt a válogatott kézilabdacsapat korábbi edzője

Tragikusan fiatalon 63 éves korában elveszítettük Rastislav Trtíket a cseh kézilabdasport meghatározó alakját. Rastislav sportolóként és edzőként is letette a névjegyét a sportág történetében, fiatalon az első osztály több csapatában is játszott, majd Németországban fejezte be játékosi karrierjét. Edzőként pedig elért a legmagasabb szintre, szövetségi kapitányként éveken át irányította a cseh válogatottat, amellyel a 2005-ös tunéziai világbajnokságon a 10. helyet sikerült megszerezniük.

Po dlouhé nemoci zesnul bývalý kouč reprezentace házenkářů Rastislav Trtík. Bylo mu 63 let.



Az Irozhlas.cz számolt be a tragikus hírről. Mint írták az edző hosszú évek óta küzdött különböző betegségekkel, ezek azonban nem tartották vissza tőle, hogy haláláig szívén viselje a fiatalok fejlődését. Halálát megelőzően is a nyáron edzőtáborokat tartott kisgyerekeknek, és több gyermek- és ifjúsági szakág edzője is volt.