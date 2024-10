Perceink vannak hátra, és ránk szakad az ég: fagyos vihar tartja rettegésben a magyarokat

Nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és előbb a Dunántúlon, éjszaka már keletebbre is sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. Éjfél után nyugat felől fokozatosan szűnni kezd a tartós csapadék, egyre többfelé csökken a felhőzet, de pénteken főként a keleti harmadban a távozó front mögött is erőteljes marad a felhőképződés - arrafelé a déli óráktól újabb záporok alakulhatnak ki, egy-két helyen az ég is megdörrenhet. A szél déliről, délnyugatiról egyre nagyobb területen északira, északnyugatira fordul, és változatlanul többfelé kísérik élénk, főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon időnként erős lökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 15 és 22 fok között várható - írja az MTI.