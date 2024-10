„Az exem elveszi a legjobb barátomat, és követeli, hogy vegyek részt a nagy napon”

Egy nő értetlenül áll a dolgok előtt, miután volt barátja meghívta őt az esküvőjükre. A hölgy elárulta, hogy exe, a 27 éves Josh néhány évvel ezelőtt szakított vele, hogy legjobb barátnőjével, a 25 éves Anával jöjjön össze – és bár akkoriban szomorú volt a helyzet miatt, azóta megbékélt a történtekkel.

Egy nő nem érti, miért akarja az exe meghívni őt az esküvőjére Fotó: Unsplash.com

Azonban három évvel a kapcsolatuk megszakítása után most megpróbálják újraépíteni azt olyannyira, hogy rávegyék, vegyen részt az esküvőjükön. A Redditen így írt a történtekről:

Kaptam egy üzenetet Anától, hogy ő és Josh összeházasodnak, és szeretnék, ha én is ott lennék a nagy napjukon. Azt válaszoltam: »Gratulálok. Nem, köszönöm.« Már nem éreztem semmit Josh iránt, sőt, már mással járok, de nem akarom megünnepelni két olyan ember esküvőjét, akik elárultak engem.

Ám a pár nem adta fel a dolgot, és az ex felhívta a nőt, sőt, több barátja is győzködte, hogy menjen el a szerelmesek nagy napjára. A nő továbbra is határozottan nemet mondott, azonban ennek ellenére a házasulandók továbbra is zaklatják őt, hogy rávegyék: legyen ott az esküvőn.

− Kezd a dolog kicsúszni a kezemből, naponta több mint 20-30 hívást és sms-t kapok a barátaiktól és a családtagjaiktól ezzel az esküvővel kapcsolatban. Bármilyen tanács, hogyan kezeljem ezt? Valamint bármilyen meglátás, hogy miért akarják, hogy elmenjek az esküvőjükre? Nem tartom normálisnak, hogy ennyire ragaszkodnak hozzá − kért tanácsot a közösségi oldalon Josh korábbi barátnője.