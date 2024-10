Fogva tartják a 15 éves Angelikát? Két hónapja tűnt el a dunaszekcsői lány

Eltűnt. Így minden nappal egyre kétségbeesettebbek vagyunk – kezdte lapunknak Angelika édesanyja, Ágnes. Korábban a Metropol írta meg, hogy a 15 éves kislánynak augusztus 2-án veszett nyoma dunaszekcsői otthonukból. Angelika korábban még unszolásra sem volt hajlandó kitenni a lábát a házból, hogy a barátaival találkozzon, így az édesanyja képtelen felfogni, hogy hova tűnhetett el a lánya. Szerinte baj történt vele.

Angelika eltűnt: két hónapja nem adott hírt magáról Fotó: Olvasói

Angelika szófogadó kislány, soha nem volt a viselkedésével semmi probléma. Egész nap otthon ült, esetleg a telefonján lógott

– mondta Ágnes. Az édesanya természetesen még Angelika eltűnése napján a rendőrséghez fordult. Az egyenruhások igyekeztek megnyugtatni, hogy nem kell a legrosszabbra gondolnia, hiszen a tinédzserek általában hamar előkerülnek, ám ennek már két hónapja.

Egyre jobban fogy a remény és egyszerűen belebetegszünk az egészbe!

– folytatta.

– Jó kapcsolatban voltunk, nem történt semmi baj előtte, ami miatt elszökhetett volna. Szerintem megismerkedhetett valakivel a neten, aki magával vitte. Nem érjük el a telefonján, azóta szerintem már az sincs meg. Egyszerűen elképzelni sem tudom, hogy ennyi idő után ne szólt volna legalább haza, hogy jól van. Szerintem baj történhetett vele, már sok mindenre gondolunk. Az is elképzelhető, hogy nem engedik ki a lakásból, mert akkor azonnal felvenné velünk a kapcsolatot…

A családnak a lány eltűnése mellett még a rosszakarókkal is meg kell harcolnia.

– Folyamatosan rakjuk ki a fotóját, hátha valaki felismeri őt. A barátaival is beszéltünk, de senki sem hallott róla. Annyira nehéz ez az egész. Minden nap sírok a lány után. Az apja is teljesen ki van készülve. Nem tudjuk, hogy mi tévők legyünk. Ráadásul a neten is állandóan támadnak minket, leginkább engem, hogy rossz anya vagyok. Hogy elrontottam és az én hibám, amiért a lány eltűnt – sírta el magát az édesanya.

Ágnes csak arról szeretne meggyőződni, hogy a lány életben van és biztonságban.

Szeretném, ha hazajönne, de már az is elég, ha jön róla bármilyen életjel, hogy nincs baja, életben van! Kérlek, gyere haza, Angelika! Bármit megoldunk…!

– zárta szavait az édesanya.