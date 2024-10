Beszakadt az aszfalt, édesanyja szeme láttára nyelte el a föld az 5 éves kisfiút az óvoda előtt

Ijesztő pillanatokat rögzített egy kamera Bukarest egyik utcájában szerda reggel. Egy nő megállt kocsijával az út szélén, majd kiszállt, hogy bekísérje ötéves kisfiát az óvodába.

Ekkor érkezett egy kukásautó is, a járművek súlyát azonban nem bírta tovább az aszfalt, és beszakadt.

A kráter elnyelte a család autóját, az anya ijedtségére pedig a kisgyereket is. Nem sokon múlt, hogy az anya is belezuhanjon. A nő ezután saját maga ment le a lyukba a fiúért, ebben segítettek neki a járókelők is. A Tények beszámolója szerint valóságos csoda, de senki sem sérült meg.