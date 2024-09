Újabb vírus kezdett terjedni a magyar városokban a szamárköhögés és a covid után

Az NNGYK friss adatai szerint stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, egy másik vírus azonban enyhe emelkedést mutat. Mutatjuk, melyik ez a vírus!

Ez a vírus kezdett el terjedni, de a többi is jelen van! Fotó: Dagmara_K / Shutterstock

Miért a szennyvízben kutatnak vírusok után?

Az úgynevezett szennyvíz alapú epidemiológia segítségével a lakosság egészségi állapotára vonatkozó információkat nyerhetünk a szennyvíz vizsgálatával. Olyan kórokozók is vizsgálhatóak ezzel a módszerrel, amik nem képesek szennyvíz közvetítésével terjedni, mint például a koronavírus vagy az influenzavírusok. Nemzetközi tapasztalatok mellett már a hazai eredmények is bizonyítják, hogy a szennyvízvizsgálatok eredményei előre jelezhetnek tömeges megbetegedéseke, emellett lehetővé teszi, hogy mind a szakemberek, mind a lakosság felkészülhessen egy járványra.

A koronavírus szintje stagnál a szennyvízben

A 36. naptári héten a szennyvíz Covid (SARS-CoV-2) örökítőanyag koncentrációja országos szinten a mérsékelt tartományban stagnált. Emelkedő tendencia csak Békéscsabán, Kecskeméten és Veszprémben figyelhető meg, míg csökkenés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén és Debrecenben tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy a fővárosban kevés a Covidos, míg Békéscsabán több, de a közeljövőben a koronavírusos esetszámok további növekedése nem várható.

Ilyen most a koronavírus koncentrációja a szennyvízben. Fotó: nngyk.hu

Egy másik vírus azonban terjedni kezdett: nyakunkon az influenza!

Az NNGYK tájékoztatása szerint a szennyvízben mért influenza A örökítőanyag koncentrációja az országos átlagot tekintve enyhe emelkedést mutat. Vagyis az eredmények azt jelzik, hogy alacsony szinten már elkezdődött az influenza vírus terjedése. A 36. naptári héten a Budapest környéki agglomeráció, az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep és a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint Győr, Pécs, Székesfehérvár és Szolnok mintáiban volt jelen az Influenza A vírus örökítőanyaga, kimutatási határt meghaladó mennyiségben.

És mi a helyzet a szamárköhögés-járvánnyal?

Sajnos ez a kór is megállíthatatlanul terjed, ráadásul a vakcina is elfogyott, de már úton az újabb adag- tájékoztatta az InfoRádiót az NNGYK járványügyi főosztályának osztályvezetője. Galgóczi Ágnes hozzátette: a szamárköhögést egy baktérium okozza, és jelenleg járványszerűen terjed Magyarországon. A szakember kiemelte: továbbra is az újszülöttek védelme a legfontosabb, ezért elsősorban a várandósoknak javasolják a védőoltást, mert a harmadik trimeszterben az anyai ellenanyagok az újszülöttbe átjutva az első hónapokban védik az újszülöttet a súlyos betegség kialakulásától. Ezenkívül még ajánlott az oltás azoknak is a családban, akik közvetlenül, nap mint nap akár részt vesznek az újszülött gondozásában.