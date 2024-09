Már a Földön járnak az UFO-k, lebegő csészealjról szivárgott ki döbbenetes felvétel

Eljöttek az idegenek, vagy műholdak, drónok, esetleg repülőgépek keltik ezt az illúziót? A legtöbb UFO-észlelés kapcsán beindulnak az efféle találgatások, de sosincs konkrét válasz. Hasonlóan történt ez Indiában is, ahol videóra vették, amint egy furcsa tárgy lebegett az égen.

Az állítólagos UFO-t augusztus 19-én késő este látták a Chennai feletti égbolton. Az észlelésről felvétel is készült, a képsorokon zöldes színű fényfoltokat látni, ráközelítve pedig egy űrhajó is kirajzolódni látszik. Úgy tűnik, hogy az azonosítatlan objektum eleinte nem mozgott semmilyen irányba, csupán lebegett, majd szép lassan eltűnt. A rejtélyes felvétel már 4,4 millió megtekintésnél jár, és az ufóhívők szerint újabb egyértelmű bizonyíték került elő a földönkívüliek létezésére vonatkozóan.