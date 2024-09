Tragikus haláleset történt: azonnali műsorváltozást jelentett be a TV2

89 éves korában elhunyt Maggie Smith, kétszeres Oscar-díjas brit színésznő. Emlékére a Super TV2 vasárnap 18:45-kor műsorára tűzi a Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. részét.

Maggie Smith csodálatos színésznő volt / Fotó: Northfoto



A Harry Potter-filmek McGalagony professzoraként is ismertté vált színésznő több mint hét évtizedes karriert futott be a filmvásznon és a színpadon. Kétszer is elnyerte az Oscar-díjat, és háromszor kapott Golden Globe-díjat, ötször BAFTA-díjat, négyszer Emmyt és egyszer Tony-díjat, ezáltal azon kevesek egyike, aki megkapta a „színészi hármas koronát”, amely az Oscar-, az Emmy- és a Tony-díj elnyerését jelenti. 1990-ben II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte, azóta viselhette a Dame címet. Maggie Smith olyan filmekben és sorozatokban szerepelt, mint az Apácashow, a Downton Abbey, a Hook, a Nanny McPhee és a nagy bumm, az Elvált nők klubja vagy az Eltakarítónő. Legismertebb szerepe a Harry Potter-filmek McGalagony professzora volt, melyet 2001-től 2011-ig alakított.

A jótékonykodásáról is híres színésznő emlékére a Super TV2 vasárnap műsorára tűzi a Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. részét, amely a nagysikerű Harry Potter-sorozat befejező része - írják közleményükben.