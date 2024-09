"Megalázva érzem magam: a férjem megcsalt, és ezt mindenki tudja a faluban"

Egy 41 éves, neve elhallgatását kérő nő panaszolta el, hogy a férje megcsalta, amiről már mindenki tud abban a faluban, ahol él, és ettől csak még jobban megalázottnak érzi magát. A nő a történtek után arra kérte a férfit, hogy költözzön el, de erre nem volt hajlandó.

A nő azt utálja a legjobban, hogy nem tud kitérni a szerető útjából. (Fotó: Shutterstock)

Azt mondta, sajnálja, de ne foglalkozzak a nővel. Csakhogy az a másik nő a helyi kisboltban dolgozik, a gyerekeink ugyanabba az iskolába járnak, és még a macskáját is behozza az állatorvoshoz, ahol dolgozom. Nincs menekvés előle – annyira fájdalmas

– árulta el a megcsalt feleség, akit minden sarkon emlékezteti valami a hűtlenségre. Hozzátette, 15 éve van együtt 43 éves férjével, akitől két fia született, akik most általános iskolások.

Azt hittem, boldogok vagyunk együtt. De egy nap, amikor egy barátomat vittem haza jóga után, megláttam a férjem autóját egy háznál egy eldugott úton. Leparkoltam és figyeltem, majd nem sokkal később kijött a házból, megcsókolta az ajtóban álló félig felöltözött nőt, majd beszállt az autójába

– tette hozzá a feleség. A 38 éves szeretőről tudja, hogy elvált és van egy nyolcéves lánya. Azt beszélik róla, hogy gyakran szed fel férfiakat.

A férjem mindent tagadott, de amikor elmondtam neki, mit láttam, bevallotta, hogy már három hónapja találkozgatott vele. Megkértem, hogy költözzön el, de ő megtagadta, mondván, sajnálja, és hogy ne törődjek a nővel

– számolt be a fejleményekről a nő, aki csapdába esett és úgy érzi, a szomszédok és a barátok is „mindent tudó, sajnálkozó” tekintettel néznek rá. A The Sun szakértője szerint a hűtlen férj próbálja elbagatellizálni a feleség érzéseit abban a reményben, hogy nem kell szembenéznie az általa okozott károkkal. Úgy véli, ha a férj nem próbálja újraépíteni a bizalmat, akkor jobb a szakítás. Ha viszont a férfi hajlandó próbálkozni, akkor érdemes lehet még energiát fektetni a kapcsolatba.