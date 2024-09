Súlyos döntést hozott Laura, vőlegénye épp az esküvő előtt kapott halálos szívrohamot

Egy gyászoló kanadai nő hozta meg azt a bátor döntést, hogy elment a nászútjára annak ellenére, hogy vőlegénye néhány héttel az esküvő előtt tragikus módon elhunyt.

A 33 éves Laura Murphy arra készült, hogy feleségül megy Devon O'Gradyhez, aki néhány héttel a nagy nap előtt munka közben halálos szívrohamot kapott. Az ügyvédként dolgozó Laura ennek ellenére elment a nászútra, amelyet dokumentált is, így rengeteg támogatást kapott az internetezőktől.

Nagyon magányos voltam, mert nem ismertem senkit, aki az én koromban veszítette volna el egy párját. Olyan embereket kellett találnom, akik kapcsolatba tudtam kerülni, mert tudni akartam, hogyan tovább. Azt éreztem, hogy el kell távolodnom a szülővárosomtól és a házunktól, mert csak ültem ott hónapokig, és nem tudtam, mit kezdjek magammal

- vallotta be a fiatal nő, aki európai körútja során pedig több embert is megismert, akik hasonló szörnyűségeken mentek keresztül - írja a Mirror. Bár vannak mélypontjai, erőt ad neki, hogy tudja, mások is túljutottak egy ilyen megrázkódtatáson.