Kitálalt egy halálos betegekkel foglalkozó orvos: ezt az 5 dolgot bánják a haldoklók leginkább

Sokat hallani arról, hogy az emberek nagy része megbánja a halála előtt azt, hogyan is élt. Nos, most egy sokat látott orvos, Dr. Shoshana Ungerleider dokumentálta páciensei utolsó szavait és azt, hogy ők mit bántak. Ezek közül pedig a top 5-öt közzé is tette. Mint fogalmazott, ezek a kijelentések őszinte vallomások a halál közeledtével, mert ilyenkor arcul csap a valóság és átgondolod, mit is értél el igazán.

Ezeket bánják meg leginkább a betegek haláluk előtt / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

1. Kevés idő szeretteinkkel: a mai rohanó világban nem nehéz életünk biztos pontjait, a szeretteinket elhanyagolni, pedig egy telefonhívással és egy-egy napi üzenettel máris könnyen felvehető bárkivel a kapcsolat. Legyen az barát vagy rokon.

2. Túl sok meló: kemény munka nélkül nincs jutalom, szokták mondani. Csakhogy a sok munkahelyen eltöltött idő egybe függ az előző ponttal, szeretteink elhanyagolásával.

3. Rizikók elkerülése:

Hagytam, hogy a félelem kontrollálja az életem

- idézte az orvos betegeinek utolsó szavait. Ez pedig arra utal, hogy a komfortzónájuk az embereknek sokszor a saját boldogságuk útjába állt. Több spontenaitás kellett volna, írja a LadBible.

4. Bátortalanság: mint Dr. Ungerleider mondja, sokan közölték vele, hogy bizony mélyen bánják, hogy nem voltak elég bátrak ahhoz, hogy ismeretlen dolgokba, új kapcsolatokba, izgalmas lehetőségekbe kezdjenek. Ezek miatt pedig sok mindent kihagytak.

5. Mindig a múltban, vagy a jövőben lenni, nem élni meg a jelent:

Nem értékelték azt, hogy mijük van. Úgyhogy érdemes egy pillanatra mindig megállni, körül nézni, venni egy nagy levegőt és átgondolni az életünket

- tanácsolja Dr. Ungerleider.