Sokkoló fotó: megérkezett az első hó, fehérbe borult a táj

Megérkezett az első hó a Madarasi Hargitára a Súgó Panziónál lévő webkamera felvételei szerint. Hétfőre a Transzfogarason is beköszöntött a tél, ahol vasárnap estétől havazik, így hétfőn hajnalban már a hóekéket is be kellett vetni.

A meteorológusok még a hétvégén figyelmeztették a helyieket, hogy a hegyvidéki területeken néhol havas eső és hó is hullhat - írja a Maszol. A fotó kapcsán többen megjegyezték, idén dermesztően korán jött az első hó.