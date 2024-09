Elrendelték a katonák kivezénylését árvízvédelmi munkálatokra

A katonák Mosonmagyaróvár, Neszmély, Pilismarót településeken és a Lajta folyó mentén segítik a lakosság, a lakóingatlanok és az anyagi javak védelmét, valamint a korábban kiépített védművek megerősítését - idézték a minisztert a közleményben. A tájékoztatás szerint a korábban Győrött, Tatán és Szentendrén kijelölt bázislaktanyákban felkészülnek a védekezésben részt vevő katonák technikai eszközök fogadására, illetve elhelyezésére. Hozzátették, hogy ezt Böröndi Gábor vezérezredes személyesen ellenőrizte vasárnap, amikor meglátogatta a kijelölt helyszíneket. A védekezésbe a területvédelmi tartalékos állomány is bekapcsolódik - közölték.

A köztársasági elnök kitartást és sok erőt kívánt a gátakon szolgálatot teljesítőknek

Kitartást és sok erőt kívánok a gátakon szolgálatot teljesítőknek, segítőknek és önkénteseknek" - írta a köztársasági elnök vasárnap kora esti Facebook-bejegyzésében.

Sulyok Tamás külön kiemelte az árvízi védekezésben résztvevő honvédeket és azokat az embereket, akik "már most kemény küzdelmet vívnak az egyre fokozódó árral". Úgy fogalmazott, hogy a vízügyi szakemberek több folyó Kárpát-medencei szakaszán is rekord vízszintet prognosztizálnak és az ár hamarosan Magyarországot is eléri.