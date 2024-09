Elképesztő látvány: a NASA megmutatta a Holdat úgy, ahogy még sosem láthattuk

A világűr tele van rejtéllyel és izgalommal, a NASA pedig azért jött létre, hogy válaszokat adjon ezzel kapcsolatban az emberiség számára. A szakemberek folyamatosan kémlelik az eget, de nem kell messzire tekinteniük ahhoz, hogy valami elképesztőt lássanak, hiszen itt van hű társunk, a Hold, ami folyamatosan velünk van.

Fotó: Pexels

Amikor valaki a Holdra gondol, akkor egy kráteres, szürke égitestet képzel el. Ideális körülmények között esténként jól is láthatjuk, szabad szemmel is csodálatos. A NASA viszont most egy olyan képet közölt Instagramon, ami egészen meglepte az embereket, hiszen úgy láthatjuk rajta a holdunkat, ahogy még soha.

A NASA legújabb fotóján különböző színekben pompázik a Hold, egészen hihetetlen a látvány.

Persze nem arról van szó, hogy az asztronauták felmentek a Holdra és kifestettek, mivel a NASA digitálisan színezte ki a képet, amit a Galileo űrhajó készített. Természetesen nem véletlen a színválasztás sem, hiszen az alapján színezték ki a különböző területeket az égitesten, hogy milyen fajta talaj van az adott helyen.

Itt lehet megtekinteni a NASA bámulatos, kiszínezett fotóját a Holdról: