Egy másik gyermek halála mentheti meg: ha nem kap új szívet, meghal a 11 hetes baba

Rettenetesen aggódnak a 11 hetes William Jones szülei, aki egy genetikai betegséggel jött a világra májusban. A kisbaba dilatatív kardiomiopátiával született, melynek következtében a szív izmai kitágulnak, emiatt pedig nem képesek megfelelően pumpálni a vért.

Laura reménykedik benne, hogy a kis William kap új szívet

William szíve annyira gyenge, hogy emiatt felkerült a sürgős átültetésre várók listájára, ám a donornak ugyanolyan súlyúnak és méretűnek kell lennie, mint amilyen ő maga. A kisfiú édesanyja és édesapja, az angliai Hemel Hempsteadben élő Laura Osborne és Stuart Jones jelenleg igyekeznek felhívni a figyelmet a szervadományozás fontosságára, mialatt kénytelenek elviselni a gyötrelmes várakozást. Tudják ugyanis: nem elég, hogy egy hasonló korú gyermek életét veszítse, de a gyászoló szülőknek a szervek felajánlásáról is rendelkezniük kell, amit sokan nem tesznek meg a tragédia súlya alatt.

– A szíve nem működik megfelelően, és sürgős szívátültetésre írták fel, ami az egyetlen lehetőség az élete megmentésére – mondta el az anya, Laura, majd hozzátette:

Rettegünk, mert bármikor leromolhat az állapota.

– Régóta regisztrált szervdonor vagyok, de mostanáig meg sem fordult a fejemben, hogy gyerekek is adományozzanak. Most abban bízunk, hogy egy család beleegyezik az adományozásba. Williamnek nincs jövője szívátültetés nélkül, és a neki megfelelő méretű szívek ritkán fordulnak elő. Reméljük, hogy az emberek látják a történetét, és elgondolkodnak a szervadományozáson. Akármi lesz is a végeredmény William számára, nagyon fontos, hogy terjesszük az igét – mondta el Laura a The Sun beszámolója szerint.