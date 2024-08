Ezek voltak az idei Sziget legjobb pillanatai - Galéria

Hivatalosan is betöltötte a mérföldkőnek számító harmadik X-et a Sziget Fesztivál, amit Európa egyik legnépszerűbb bulicélpontja azzal ünnepelt meg, hogy minden eddiginél látványosabb újításokkal, látványelemekkel, show-kal és koncertekkel kápráztatta el a tucatnyi országból idesereglő látogatókat. Mint azt Kádár Tamás, a Sziget főszervezője is elmondta, az, ami 30 éve egy álomnak indult, mára már szimbólummá vált:

Az idei Sziget minden eddigit felülmúlt / Fotó: Bors

A Sziget hamar szimbólummá vált. Egy ideális világgá, ahová belépve magunk mögött hagyjuk a mindennapok gondjait

– mondta Kádár. Idén még jobban odatették magukat a szervezők: káprázatos látványvilággal, világszinten is egyedi showműsorokkal, sőt egy komplett cirkusszal is dobtak egyet város a városban Sziget-hangulaton. A hatás nem maradt el: a flitteres ruhákba öltözött, őrült arcok már az első napon birtokba vették a fesztivál területét, a lelkesedés pedig még az utolsó, hétfői napon is bőven kitartott.

A Sziget vibrálása viszont nem csak a látogatókat, de a fellépőket is elkapta: a backstage-ben spontán bulik kerekedtek a fellépők között, akik közül sokan még a hivatalos fellépő idejükön túl, pusztán szórakozásból mulattatták hajnalig a közönséget.

Kádár Tamás elmondta azt is, bár a cél nem a látogatószám túllicitálása volt, azért így sem panaszkodhattak: átlagban napi 60-70 ezer látogatója volt a Szigetnek, míg a két legnépszerűbb napon, Martin Garrix és Fred again... idején 50-60 ezer ember gyűlt össze csak a Nagyszínpad előtt.

A népes közönségben azonban pár potyautas is megbújt: a zsaruknak ugyanis két szökött gyereket is innen kellett hazaterelgetniük.

A Magyar Rendőrség ugyanis két holland rendőrrel kiegészülve egész nap járőrözött a Szigeten, így a garázdák, tolvajok, kábítószeresek és dílerek lefülelése közben rábukkantak a két otthonról szökött srácra is.

Aki mihamarabb be akarja biztosítani magát a jövő évi Szigetre, az augusztus 15-én kezdődő, 48 órás Super Early Bird akció keretében meg is teheti.

