Döntött a bíróság: ez lesz az M1-esen két ember halálát okozó sofőr sorsa

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, rettenetes tragédia történt a minap az M1-esen, Ács közelében, ahol egy kamion átszakította a pályatesteket elválasztó szalagkorlátot és a szembesávban érkező autónak csapódott, amit aztán egy út szélén álló trélernek préselt. A kocsi gyakorlatilag felismerhetetlenségig összetört, a benne ülő 62 éves férfi és 54 éves felesége azonnal életét vesztette. A Tények most arról adott hírt: elrendelték a török kamionsofőr letartóztatását, méghozzá egy hónapra. Úgy vélik egyébként, hogy a sofőr elaludt a volán mögött, ez vezetett a halálos kimenetelű karambolhoz. Az alábbi videóban az események rekonstrukciója is megtekinthető: