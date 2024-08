Lángokban az ország: a pokoli kánikula tucatnyi helyen okozott tüzet – galéria

A brutális hőségben nemcsak egyre nagyobb a szárazság, de egyre gyakrabban keletkeznek olyan tüzek, amikkel egyáltalán nincs könnyű dolga a tűzoltóknak. Csak az utóbbi közel 2 napban több olyan esethez riasztották őket, ahol a száraz aljnövényzet, a szemét, az erdő, a már nem használt vasúti talpfa vagy éppen a traktor gumija kapott lángra. Most mutatunk néhány olyan esetet, ahol az utóbbi napok, hetek kánikulája okozhatta a fő problémát.

Alig több mint két nap alatt rengeteg szabadtéri tűzesethez riasztották a katasztrófavédelem munkatársait Fotó: Bors

1. Kigyulladt egy hétvégi ház Szolnokon

Kigyulladt egy lakatlan hétvégi ház Szolnok külterületén, Alcsipusztán, a Görbe utcában. Az ingatlan teljes terjedelmében égett, amikor a szolnoki hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három vízsugárral eloltották a lángokat augusztus 31-én hajnalban - közölte a Katasztrófavédelem.

2. Kerti tároló gyulladt ki Szombathelyen

Augusztus 30-án délután kigyulladt és teljesen leégett egy kerti tároló Szombathelyen, a Síp utcában. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral eloltották a lángokat.

3. Kiszáradt növényzet égett Balatonudvari közelében

Augusztus 30-én péntek délután Balatonudvari és Vászoly között mintegy kétezer négyzetméteres területen égett a kiszáradt növényzet. A tűz tovább terjedését szerencsére sikerült megfékezni - adta hírül a Veszprém vármegyei rendőrség.

Augusztus 30-ai tűzeset Balatonudvari és Vászoly között. Több ezer négyzetméternyi terület égett Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség / Facebook

4. Tűz Bátonyterenyén

Tűzesethez riasztották a Bátonyterenyei katasztrófavédelem munkatársait 2024. augusztus 30-án, a Mátra lakótelep mögötti területen keletkezett tűz miatt. Az oltás még a péntek délutáni órákban is tartott, amikor arra kérték a közeli ingatlanok lakóit, hogy zárják be ablakaikat, a terjengő füst miatt!

Augusztus 30-án gyulladt ki a Mátra lakótelep mögötti rész Bátonyterenyén Fotó: Köztér Bátonytenyere / Facebook

5. Garázs égett Csongrád közelében

Kigyulladt egy garázs Csongrádtól nem messze, Bokros külterületén, a Gyója tanya közelében. A lángok egy fóliasátort is elértek, melyben motorokat és bicikliket tároltak. Egy körbála is meggyulladt, illetve a körülötte lévő aljnövényzet is. A tüzet észlelő, a tűzoltókat kihívó embereknek hála nem történt nagyobb baj. A közelben sok éghető anyag és épület volt ugyanis, melyektől a tüzet időben sikerült elkülöníteni. A csongrádi és a szentesi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat.