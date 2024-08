Igazi csoda a templomban: pislogni kezdett a Szűz Mária-szobor

Igazi csoda történt egy ohiói templomban: pislogni és kacsintani kezdett egy Szűz Mária-szobor. A hívek még kamerával is megörökítették a megdöbbentő pillanatot. Azt hitték, hogy a Fatimai Szűzanya Nemzeti Zarándok Szűz-szobor rájuk nézett, és kacsintott, miközben egy zarándoklat keretében átszelte a régiót. A szemtanúk esküsznek, hogy becsukta és kinyitotta a szemét, miközben a Keresztelő Szent János-bazilikában volt kiállítva.

A figyelemre méltó állítólagos pillanat augusztus 2-án történt, amikor a szobor, amely 1968 óta több mint 100 országot látogatott meg, láthatóan mozgatta a szemét annak ellenére, hogy nos, szobor.

Ezt a Szűzanya-szobrot VI. Pál pápa áldotta meg Fatimában 1967 májusában, és 1968-ban a fatimai püspök adta át az Egyesült Királyságnak. A jelenlévők által készített fotók alapján valóban olyan, mintha kacsintott volna a Szűz.

Katie Moran megosztotta a képet a közösségi médiában. Azt mondta a WJW-nek : "Lefotóztam, és arra gondoltam, hogy ez nagyon szép. Lőttem még egy képet, és amikor ránéztem, a szeme le volt csukva, azt mondtam, wow!"

És nem volt egyedül, mások is hasonló élményről számoltak be. Connie Liptak azt mondta: "Tudtam, hogy ez egy csoda, mert egész délelőtt őt néztem. Tényleg becsukta a szemét. Látszott, hogy a szempillái leereszkednek".

A szobornak misztikus gyógyító ereje is van, néhányan „csodákra” hivatkoznak. Többen arról számoltak be, hogy miután a szobor közelében voltak, kigyógyultak a rákból, vagy épp a meddőségből is.

"Azok számára, akik hisznek, nincs szükség bizonyítékra. Azok számára, akik nem, nincs bizonyíték. Ez a hit, és én hiszek" - vallja Katie Moran.