Idegeskedés miatt bénult le a fiatal nő: "Az agyam gyakorlatilag nem beszélt többé a testemmel"

Az orvosok is teljesen tanácstalanul álltak a fiatal nő állapotát látva, sőt, igyekeztek azzal nyugtatni, hogy csak a migrén miatt képtelen lábra állni és megszólalni. Hamarosan azonban kiderült: gyakorlatilag a több hónapja tartó, folyamatos stressz az, ami egy neurológiai rendellenességet váltott ki nála, ami aztán szinte teljesen megbénította a testét. Az angliai Wakefieldben élő, 21 éves Danni Cooper egy áprilisi napon ért haza úgy a munkából, hogy rettenetesen szédült. Eleinte az éhségnek tudta be a rosszullétet, ám amikor lepihent, azt tapasztalta, hogy a szoba megállíthatatlanul forog vele, amikor pedig lábra akart állni, olyan gyengeség fogta el, hogy a konyháig nem tudott volna kimenni. Nővérétől kért segítséget, aki úgy döntött, azonnal kórházba viszi. Ott azonban migrénnel magyarázták a tüneteket, ami a menstruációja miatt most biztos jobban megkínozza. Adtak neki gyógyszert, majd hazaküldték.

Danni egyik pillalantról a másikra bénult le Fotó: TikTok

Danni másnap reggel arra ébredt: sem megmozdulni nem tud, sem megszólalni. Ekkor már a barátja, aki ott aludt nála, hívott mentőt. A dokik ezúttal is migrénre gyanakodtak, a fiatal nő ugyanis évek óta szenvedett az erős, lüktető fejfájástól, mely havonta kétszer-háromszor tört rá – ugyanakkor a stroke-ot is ki akarták zárni. Kiderült: nem agyvérzés okozza a bajt, arra azonban csak jóval később jöttek rá, hogy funkcionális neurológiai rendellenességgel (FND) állnak szemben, amely során az agy gyakorlatilag nem küld információkat a testnek, illetve nem is kap onnan.

Az FND olyan, mintha a számítógépen túl sok ablak lenne nyitva, és az egyszerűen lefagy. Az agyam gyakorlatilag leállt és nem beszélt többé a testemmel. Az életem egyetlen éjszaka alatt megváltozott

– idézi Dannit a The Sun cikke.

Danni felépülése a mai napig tart: a beszéde egy hét múlva tért vissza, a járása azonban máig bizonytalan, hosszabb távon kerekesszéket kell még mindig használnia. Mint azóta bebizonyosodott: állapotát az ekkor már hónapok óta tartó idegeskedés váltotta ki. A fiatal nő ugyanis folyamatosan stresszelt azon, hogy hogyan él meg. Ugyan dolgozott, de sokszor nem volt annyi pénze, hogy benzint is vegyen a kocsijába (amivel munkába járt) és enni is vegyen magának. az anyagi bizonytalanság pedig teljesen felőrölte.