Most érkezett: brutális dugó az M0-son, felborult utánfutó szakította át a szalagkorlátot - Fotó

A brutális baleset augusztus 6-án kora délután történt az M0-ás autópálya ecseri lehajtójánál. Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogyan történt a baleset, de egy Dacia húzta utánfutó borult fel autóstul a pálya 44-es kilométerénél. A becsapódás hatalmas erővel következhetett be, ugyanis a kocsi és az utánfutó, miután felborultak, még a szalagkorlátot is megrongálták.

A balesetben csodával határos módon senki nem sérült meg / Fotó: Bors

A szemtanúk szerint a baleset helyszíne szörnyen nézett ki, az utánfutó félig a szalagkorlát alá csúszott és teljesen össze is tört, ahogyan a Dacia is. A helyszínre azonnal riasztották a tűzoltókat, a mentőket és a tűzoltókat is:

Összeütközött két jármű az M0-áson, a 44-es kilométernél, az ecseri kihajtó közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. A baleset miatt fennakadásra kell számítani az autóút érintett szakaszán

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A balesetet látva az arra járó autósok közül sokan a legrosszabbra, vagy legalábbis súlyos sérülésre gondoltak, de információink szerint sem tragédia, sem sérülés nem történt, mi több: úgy tudjuk, hogy a bent ülő sofőr csodával határos módon karcolások nélkül megúszta a borulást és saját lábán szállt ki a roncsból.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik megerősítették értesüléseinket, miszerint nem történt sérülés:

A helyszínről senkit nem kellett kórházba szállítani

- mondta el a Borsnak Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A helyszínen haladó szemtanúk azt is elmondták, hogy nemcsak a baleset érintette útszakaszon torlódott fel több kilométer hosszan a kocsisor, de a másik oldalon is: ott ugyanis többen megálltak bámészkodni és a balesetet nézegetni, így az autósok ott is hosszú sorban csordogáltak.