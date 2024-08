Brutális baleset a XVI. kerületben: függőlegesen állt meg az autó, csoda, hogy a sofőr túlélte

Létrákkal támasztották ki a tűzoltók azt az autót, amely árokba csapódott Budapest XVI. kerületében, és ott gyakorlatilag függőlegesen állt meg – számolt be a történtekről a Tények. A sofőrt, egy idős férfit, aki valószínűleg a kánikulában lett rosszul vezetés közben, úgy kellett kivágni a kocsiból. Súlyos fej- és végtagsérüléseket szenvedett, azonban a járművét látva kijelenthetjük: így is hálás lehet a sorsnak, a baleset ugyanis akár halállal is végződhetett volna.